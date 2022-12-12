Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Руководитель фонда «Край добра» получила почетный знак «Доброволец Кубани». Награду Яне Старожук и всем победителям вручал Вениамин Кондратьев. Такой чести удостоились 13 человек.

- В основе добровольчества лежит желание помогать от чистого сердца. Человеком добрых дел может стать каждый. И это доказывают волонтеры, - сообщил губернатор Кубани.

Уточняется, что еще 15 человек получили благодарности от губернатора и спикера ЗСК.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Вениамин Кондратьев вручил 13 почетных знаков «Доброволец Краснодарского края»