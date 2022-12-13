Фото: региональное отделение "Единой России"

В Адыгее наградили лучших участников конкурса «Диктант Победы». Они должны были ответить за 45 минут на 25 вопросов по событиям Второй мировой войны. Диктант можно было написать в Национальном музее Республики Адыгея и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

- В этом году конкурс прошел 3 сентября. На нем зарегистрировали 39 площадок с общим количеством участников более 2500 человек. Задания были интересные и порой сложные. Очень приятно, что несколько жителей Майкопа вошли в число отличников, - рассказал региональный руководитель проекта «Историческая память», заместитель председателя Госсовета-Хасэ Адыгеи Эдуард Цеев.

Уточняется, что дипломы и подарочные издания книг вручили участникам в региональном исполкоме партии «Единая Россия». Победителями стали люди, набравшие наибольший балл. Это учитель начальных классов Средней Школы №2 Елизавета Гридасова, сотрудница Главного управления МЧС России по Республике Адыгея старший лейтенант внутренней службы Мариета Хут. Также студентка Политехнического колледжа МГТУ Мария Моисеева.