Авиарейс из Москвы в Сочи стал самым популярным в России

Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях в России Фото: Олег УМАРОВ

Туроператоры начали подводить итоги 2022 года. Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях в России. По результатам исследования, чаще всего в этом году туристы летали по маршруту Москва-Сочи-Москва.

- Доля этого направления выросла с 5,4% до 6,6% за год. Средний чек на этом направлении в 2022 году составил 12 645 рублей туда-обратно, - рассказали в пресс-службе туроператоров.

К слову, популярность данного маршрута связана с тем, что аэропорт в Сочи остается единственным действующим на юге России. Аэроузел продолжает работу как временный хаб.