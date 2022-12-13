Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 4:53

Авиарейс из Москвы в Сочи стал самым популярным в России

Доля этого направления выросла с 5,4% до 6,6% за год
Ангелина НАЗАРЧУК
Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях в России

Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях в России

Фото: Олег УМАРОВ

Туроператоры начали подводить итоги 2022 года. Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях в России. По результатам исследования, чаще всего в этом году туристы летали по маршруту Москва-Сочи-Москва.

- Доля этого направления выросла с 5,4% до 6,6% за год. Средний чек на этом направлении в 2022 году составил 12 645 рублей туда-обратно, - рассказали в пресс-службе туроператоров.

К слову, популярность данного маршрута связана с тем, что аэропорт в Сочи остается единственным действующим на юге России. Аэроузел продолжает работу как временный хаб.