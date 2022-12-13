В Сочи проведут более 300 мероприятий в новогодние праздники

Праздничные программы состоятся во всех районных учреждениях. Фото: администрация Сочи

В Сочи подготовили обширную праздничную программу на новогодние каникулы. Всего пройдет более 300 различных мероприятий. Администрация организует адресное поздравление местных жителей, которые нуждаются в особой заботе. Также вручат более 14,5 тысячи подарков для различных категорий граждан.

- Во внутригородских районах будут работать новогодние ярмарки и елочные базары. Необходимо создать новогоднее настроение и оказать всесторонне внимание в праздничные дни всем категориям населения, — заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", во всех детских учебных заведениях организуют утренники и пройдут концерты. Праздничные программы состоятся во всех районных учреждениях.