Черноморское управление Росавтодора сообщило о проделанной работе за год

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Черноморское управление Росавтодора в течение года проводило капитальный ремонт и строительство новых объектов, внеплановые работы по восстановлению и укреплению дорог и дорожных сооружений, приводилась в порядок существующая сеть, обновлялись и восстанавливались элементы обустройства. В основном работы велись на дорогах, ведущих к главным туристическим объектам региона.

- В 2022 году заканчивалось строительство Северного обхода Анапы на федеральной автодороге А-290 Новороссийск – Керчь, который будет запущенен в эксплуатацию в декабре. Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. Еще до Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту. На этой стройке было уложено 397,1 тысяч квадратных метра асфальта, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье»

Большой объем работ по капремонту и восстановлению покрытия дорожники проводили на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Эта дорога также является частью скоростного коридора, соединяющего федеральную трассу М-4 «Дон» с сетью дорог Кубани и подходами к Крыму. Ремонт проводился сразу на 10 участках. В общей сложности в рамках всех видов работ в течение года было уложено 138,7 тыс. кв. м асфальта.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Сложные восстановительные работы проводились на главной сочинской трассе – А-147 Джубга – Сочи, ведущей к олимпийской столице и главным туристическим объектам Юга.

Только в течение 2022 года на А-147 ремонтные работы велись на 12 участках. В общей сложности на ней было построено 13 подпорных стен протяженностью 1211 пог. м в комплексе с 895 сваями и уложено 59,7 тыс. кв. м асфальта. Кроме того, капитально было отремонтировано два моста через водные объекты, в Джубге и Саркизовой Щели.

Больше всего асфальта в рамках ремонта и содержания действующей сети дорог ФКУ «Черноморье» уложило в 2022 году на обоих обслуживаемых направлениях федеральной трассы Р-217 «Кавказ» (включая подъезд к Майкопу). В общей сложности на четырех участках было отремонтировано 388 тыс. кв. м. полотна и установлено или заменено больше 1600 дорожных знаков.

Всего в течение года Черноморское управление Росавтодора уложило около 1356 тыс. квадратных метров асфальта, что сравнимо с площадью примерно 200 футбольных полей.