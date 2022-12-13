В Сочи 40 улиц останутся без света 13 декабря

Жители Сочи останутся без света Фото: Архив "КП"

Жители Сочи останутся без света 13 декабря. Электричество отключат на 40 улицах. Это связано с проведением срочных внеплановых работ на спецоборудовании. Света не будет в домах несколько часов из указанного промежутка.

“Комсомольская правда”-Кубань” выяснила, какие улицы останутся без света.

С 7:00 до 20:00 электричества не будет на улицах: Ружейная, Староохотничья, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Алычевая (частично), Центральная; Светогорская, Ленина, 217а, Взлетная, Куйбышева, Ленина, Гоголя, Гомельская, Пермская, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Прогресс, Вологодская, Механическая, а также переулки Марсовый, Ивовый, Перепелиный, Кувшинок, Ахунский (частично), Юбилейный (частично).

Также без света частично останется село Прогресс в переулках Ахунский и на улице Юбилейная. Электричество отключат в селе Илларионовка. Кстати, света не будет и на улицах Дорога на большой Ахун (частично), Абовяна, Володарского, а также в переулках Абовяна и Совхозный.

Электричество отключит в селе Хлебороб на улицах Володи Ульянова (частично), Алычевая (частично), Центральная, а в поселке Хобза без света останется переулок Магнитогорский.

В Сочи отключат свет 14 декабря на шести улицах. Электричества не будет с 22:00 до 06:00 часов на улицах: Виноградная (частично), Фадеева, 30, Целинная (частично), Плеханова (частично), а также в переулках Виноградный (частично) и Высокогорный.