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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:45

В Краснодаре наградили участников краевого фестиваля «Мы есть у тебя, Россия»

Мероприятие прошло в филармонии Пономаренко
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре наградили участников краевого фестиваля «Мы есть у тебя, Россия». В этом году в нем участвовали более 100 человек из 33 городов и районов. Работы представляли в различных жанрах и техниках - живопись, графика, вышивка лентами, плетение из соломки и шерстяной нити, вязаная игрушка, роспись по дереву и многое другое.

- Впервые в конкурсе помимо взрослых принимали участие дети от 12 лет. Все показали высокие результаты и мастерство. Мы счастливы, что у нас на Кубани - такие талантливые люди, - сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Фестиваль помогает развиваться и выявлять таланты среди жителей с ограниченными возможностями здоровья.