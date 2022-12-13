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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:48

Две ясновидящие из Адыгеи сняли порчу с пенсионерки за 110 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе пенсионерка отдала фальшивым ясновидящим 110 тысяч рублей

В Майкопе пенсионерка отдала фальшивым ясновидящим 110 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопе пенсионерка лишилась 110 тысяч рублей. К местной жительнице подошли две ясновидящие и предложили снять порчу.

- Гражданка согласилась на условия незнакомок. Те, в свою очередь, попросили ее снять со своих счетов все имеющиеся деньги, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - После этого обманщицы, под видом проведения ритуала, использовали отвлекающий маневр, чтобы пенсионерка на короткое время выпустила из поля зрения и собеседниц, и свои накопления.

Когда пенсионерка опомнилась, то было уже поздно. На месте не было ни мошенниц, ни ее сбережений. Полиция занимается установлением лиц, причастных к этой ситуации.