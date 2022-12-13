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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:54

Мэрия Краснодара напомнила о необходимости вакцинации от гриппа

Администрация опубликовала адреса, где расположены мобильные пункты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Вакцинация продолжается

Вакцинация продолжается

Жителям Краснодара напоминают о необходимости прививаться от гриппа. В первую очередь вакцинироваться следует людям из групп риска. После укола вероятность заболевания снижается в 3-4 раза.

- Получить прививку можно во всех детских и взрослых поликлиниках города, а также в мобильных комплексах, - сообщили в мэрии города.

Мобильные комплексы работают по будням с 8 до 18 часов на Главной площади и в сквере Жукова, а по выходным с 9 до 17 на Солнечном острове и в Чистяковской роще.

Вакцинироваться можно бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт.