В Адыгее в новогодние каникулы усилят меры безопасности в общественных местах

Обсудили усиления мер безопасности в республике на время зимних праздников. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее идет подготовка к новогодним праздникам. Во время зимних каникул в общественных местах республики усилят меры безопасности.

- Личный состав МВД по Республике Адыгея переведен на усиленный вариант несения службы, увеличена плотность нарядов наружных служб на улицах и общественных местах, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на массовых мероприятиях будут назначены старшие от руководящего состава. Организуют обследования территорий специалистами-кинологами. В местах скопления людей также обеспечат проведение контрольно-досмотровых мероприятий.