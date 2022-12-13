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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:41

В Майкопском университете стартовала выставка о достижениях молодых ученых

Выставка продлится до 19 декабря
Валерия ГОДОВНИКОВА
На базе Адыгейского государственного университета появились портреты юных умов и информация об их достижениях

На базе Адыгейского государственного университета появились портреты юных умов и информация об их достижениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе стартовала выставка «Молодые ученые - будущее России». На базе Адыгейского государственного университета появились портреты юных умов и информация об их достижениях.

- Проект направлен на повышение информированности населения страны о достижениях молодых ученых, в том числе ученых-медиков, – сообщили в пресс-службе АГУ. - В рамках проекта в регионах состоятся выставки с портретами молодых деятелей науки и информацией о них, их вкладе в развитие отечественной науки и медицины.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на каждой выставке можно познакомиться с 15 портретами молодых ученых-медиков из общефедерального списка. А также узнать о научных достижениях пяти представителей из своего региона.