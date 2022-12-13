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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:47

В Майкопе жители пяти улиц останутся без света

Электричество отключат на три часа
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электроэнергии связано с неотложными работами

Отключение электроэнергии связано с неотложными работами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители пяти улиц останутся без света. Отключение электроэнергии связано с неотложными работами.

- С 10 до 13 часов будут проводиться неотложные работы на ТП - 62. В связи с этим временно будет отсутствовать энергоснабжение, - рассказали в пресс-службе майкопской ТЭЦ.

Без электричества останутся следующие улицы: . Ленина (от Хакурате до Курганной), Победы (от Некрасова до Курганной), Некрасова (от Победы до Ленина), Хакурате (от Майкопской до Ленина) и Ветеранов (от Майкопской до Ленина).