Отключение электроэнергии связано с неотложными работами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители пяти улиц останутся без света. Отключение электроэнергии связано с неотложными работами.

- С 10 до 13 часов будут проводиться неотложные работы на ТП - 62. В связи с этим временно будет отсутствовать энергоснабжение, - рассказали в пресс-службе майкопской ТЭЦ.

Без электричества останутся следующие улицы: . Ленина (от Хакурате до Курганной), Победы (от Некрасова до Курганной), Некрасова (от Победы до Ленина), Хакурате (от Майкопской до Ленина) и Ветеранов (от Майкопской до Ленина).