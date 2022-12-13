В горах Сочи продолжают искать пропавшего 40-летнего туриста

Поисковые группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов.
Фото: Олег УМАРОВ
Спасатели Сочи продолжают искать пропавшего 40-летнего туриста. Мужчина перестал выходить на связь в воскресенье, 11 декабря. Он так и не вышел с маршрута в городскую черту.
По предварительным данным, турист направился по хребту Алек в сторону горы Семеновский Шпиль. В понедельник, 12 декабря, к поискам подключились две группы спасателей МЧС и волонтеры. А сегодня, 13 декабря, искать мужчину начали специалисты Кубань-СПАС и Службы спасения.
- Поисковые группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Связи с пропавшим по-прежнему нет.