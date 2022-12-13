В поселке Российском Краснодара газ подведут к 800 домам

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Газ проведут в поселок Российский Краснодара. Сети проложат в границах улиц Куликова Поля, Лаперуза, Чукотской, Командорской. Всего газовики протянут больше 13 км трубопровода.

- Работы по строительству газопровода уже стартовали. Газифицировать планируется 800 домов. Трубы проложат под землей, также обустроят газораспределительный пункт, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Завершить работы планируется в первом квартале 2023 года. Напомним, что сети прокладывают до земельных участков, после чего собственники самостоятельно проводят сети на свою территорию.

Программу социальной газификации в России продлили. В нее включили образовательные и социальные объекты.