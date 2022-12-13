9% жителей Краснодара планируют взять отпуск перед Новым годом

Некоторые предпочитают перед новогодними праздниками побыть дома

Продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% жителей Краснодара. На большинство организаций города уход сотрудников на выходные никак не влияет. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Аналитики провели исследование и узнали, что 6% из тех, кто собирается продлить каникулы, возьмут отпуск до 31 декабря, а 3% - с 9 января. 83% опрошенных не планируют увеличивать каникулы.

Исследователи заметили, что отпуск продлевать собираются те, у кого зарплата превышает 80 тысяч рублей. А кто зарабатывает меньше 50 тысячи, предпочитает поработать перед праздниками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 5% жителей Краснодара признались, что не любят Новый год, еще 2% — ненавидят праздник из-за шумных соседей.