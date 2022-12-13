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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:01

9% жителей Краснодара планируют взять отпуск перед Новым годом

Так каникулы станут длиннее
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Некоторые предпочитают перед новогодними праздниками побыть дома

Некоторые предпочитают перед новогодними праздниками побыть дома

Продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% жителей Краснодара. На большинство организаций города уход сотрудников на выходные никак не влияет. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Аналитики провели исследование и узнали, что 6% из тех, кто собирается продлить каникулы, возьмут отпуск до 31 декабря, а 3% - с 9 января. 83% опрошенных не планируют увеличивать каникулы.

Исследователи заметили, что отпуск продлевать собираются те, у кого зарплата превышает 80 тысяч рублей. А кто зарабатывает меньше 50 тысячи, предпочитает поработать перед праздниками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 5% жителей Краснодара признались, что не любят Новый год, еще 2% — ненавидят праздник из-за шумных соседей.