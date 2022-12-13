Полицейские Краснодара поддержали новогодний мотопробег Дедов Морозов

Мотопробег Дедов Морозов

В Краснодаре состоялся новогодний мотопробег. Его организовал Общественный совет при УМВД России по городу Краснодару. А помогли полицейским – местные и приезжие байкеры.

- Участниками красочного заезда стали мотоциклисты из краевого центра, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Челябинска и Тюмени. В сопровождении сотрудников ДПС байкеры в костюмах на украшенных мотоциклах проехали по главным улицам столицы Кубани. По пути движения колонна остановилась в Екатерининском сквере и в районе городского парка «Краснодар», где состоялись праздничные представления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На площади прошел мини-концерт. После чего более 300 новогодних подарков получили дети из малообеспеченных семей и семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.