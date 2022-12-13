Сахарные заводы ГК «Концерн «Покровский» переработали 2 млн тонн свеклы

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

В составе группы компаний производство сахара осуществляют три предприятия в Краснодарском крае: «Каневсксахар», «Тимашевский сахарный завод» и СК «Курганинский». За сезон 2022/23 они произвели 250 тыс. тонн сахара, переработав 2 млн тонн свеклы, из которых 1,5 млн тонн – собственный урожай.

В 2022 году хозяйства ГК «Концерн «Покровский» засеяли сахарной свеклой более 23,3 тыс. га и получили лучшие результаты за последние пять лет: максимальная урожайность культуры на отдельных полях превышала 800 ц/га.

«Сахарный проект концерна мы запустили в 2017 году, за это время полностью реконструировали свои заводы, вложив в их модернизацию и техническое переоснащение более 4,2 млрд рублей. В прошлом году приступили ко второму этапу – расширили на 30% посевные площади под свеклой, что позволило увеличить загрузку заводов собственным сырьем с 50% до 80%. Сейчас их производственные линии работают практически на полную проектную мощность, сезон мы отработали за 110-115 дней, без сбоев и остановок. Благодаря высокой сахаристости свеклы (средняя дигестия – 16%), совокупный объем производства сахара составил 250 тыс. тонн. Это на четверть больше, чем в прошлом сезоне, когда при тех же объемах переработки (более 1,9 млн тонн), но низкой дигестии свеклы, мы получили чуть более 200 тыс. тонн сахара», - подвел итоги сезона управляющий сахарной группой ГК «Концерн «Покровский» Михаил Пак.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

Помимо сахара предприятия сахарной группы произвели 70 тыс. тонн мелассы (патоки) свекловичной и 80 тыс. тонн гранулированного жома. Эта побочная продукция сахарного производства широко применяется в животноводстве, в том числе в изготовлении комбикормов, и пользуется активным спросом на мировом рынке. Концерн «Покровский» экспортирует жом и патоку в более чем два десятка стран – Ближнего Востока, Азии и Африки. С начала 2022 года группа компаний осуществляет поставки свекловичного жома в Китай.

«Сахарные заводы концерна обеспечены собственным сырьем и могут стабильно работать, не испытывая давления со стороны внешних факторов и волатильности цен на рынке. К этому мы планомерно шли несколько лет: реконструировали предприятия, меняли севооборот, использовали все современные агротехнологии для увеличения урожайности. Сейчас сахарная группа – один из флагманов Концерна на продовольственном рынке. По данным Союза сахаропроизводителей России, ГК «Концерн «Покровский» занимает 6 место в стране по объемам производства сахара», - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Ежегодно концерн тестирует и внедряет инновационные агротехнологии на своих полях. Хозяйства обеспечены всей специализированной техникой, включая современные свеклоуборочные комплексы и пропашные орудия. Благодаря использованию в посевной кампании систем автопилотирования, агрономы группы компаний получают идеально ровные посевы сахарной свеклы, что значительно облегчает процессы дальнейшей обработки и на 10% сокращает потери при уборке урожая.

Помимо технического перевооружения ГК «Концерн «Покровский» использует ведущие научные разработки для увеличения урожайности сахарной свеклы. Так, в 2022 году экспериментальный участок под новую технологию КОНВИЗО (система контроля сорной растительности в посевах) был увеличен до 3000 га, продолжилась исследовательская работа и по другим направлениям.

«Научно обоснованная система чередования культур и агрономических приемов, которую мы практикуем на своих полях, позволяет развивать интенсивное растениеводство и ежегодно увеличивать показатели урожайности основных культур. В сезоне 2022/23 средняя урожайность сахарной свеклы в наших хозяйствах выросла на 100 центнеров с каждого гектара – c 538 ц/га в 2021 году до 640 ц/га в 2022-м. Также мы получили высокие показатели по сахаристости, на некоторых полях выход сахара составлял 13 тонн с гектара», - добавила главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко.