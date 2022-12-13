В Адыгее 12 школьникам торжественно вручили паспорта

Ребятам на торжественной церемонии вручили их первые паспорта. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее 12 талантливых школьников пригласили в дом правительства. Ребятам на торжественной церемонии вручили их первые паспорта.

- В рамках всероссийской патриотической акции «Мы – граждане России»в Доме правительства РА состоялось вручение паспортов Р юным жителям республики, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной работе. От имени Мурата Кумпилова школьников поздравил руководитель Администрации главы республики Владимир Свеженец, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», помимо документа школьникам вручили брошюру с текстом Конституции России, а также подарили планшеты.