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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:32

В горах Сочи высота сугробов достигла 88 сантиметров

За сутки снежный покров увеличился на девять сантиметров
Ангелина НАЗАРЧУК
На «Розе Пик» временами идет ливневый снег.

На «Розе Пик» временами идет ливневый снег.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В горах Сочи высота снежного покрова достигла 88 сантиметров. Такие показатели заметили на высоте более 2200 метров над уровнем моря. За сутки сугробы выросли на девять сантиметров.

На «Розе Пик» временами идет ливневый снег. Температура воздуха составляет -1 градус. Видимость - 50 километров. На высоте в 1600 и 1170 метров идет дождь, а температура воздуха составляет +4...+6 градусов.

А горнолыжный сезон стартует уже через 10 дней - 23 декабря. Однако открытие зависит от погодных условий.