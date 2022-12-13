Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 7:44

Жителя Адыгеи осудят за распространение фейковых видео о вооруженных силах России

Мужчина опубликовал ссылку у себя в мессенджере
Валерия ГОДОВНИКОВА
Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Адыгеи

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Адыгеи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Адыгеи. Мужчина рассылал фейковые видео о вооруженных силах России.

По данным следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района, находясь дома, опубликовал в «WhatsApp» ссылку на видеоролик. В нем были представлены ложные сведения о деятельности армии России.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Адыгея.