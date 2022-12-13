Жителя Адыгеи осудят за распространение фейковых видео о вооруженных силах России

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Адыгеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Адыгеи. Мужчина рассылал фейковые видео о вооруженных силах России.

По данным следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района, находясь дома, опубликовал в «WhatsApp» ссылку на видеоролик. В нем были представлены ложные сведения о деятельности армии России.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Адыгея.