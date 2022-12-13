ВАЗ-21099 обнаружили в Белореченском районе. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Приставы арестовали автомобиль должника из Сочи на дороге в Белореченске. Сотрудники районного ГИБДД выявили Lada в Краснодарском крае. ВАЗ-21099 обнаружили в Белореченском районе.

Машина принадлежала жителю Сочи. Мужчина задолжал миллион рублей. Из них 870 тысяч рублей сочинец должен выплатить в качестве возмещения вреда, причиненного в результате аварии.

- Автомобиль должника арестовали. Если он не погасит задолженность, машину отправят на реализацию, - сообщили в пресс-службе УФССП.