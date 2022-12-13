Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 8:05

Приставы арестовали автомобиль должника из Сочи на дороге в Белореченске

Если он не погасит задолженность, машину отправят на реализацию
Ангелина НАЗАРЧУК
ВАЗ-21099 обнаружили в Белореченском районе.

ВАЗ-21099 обнаружили в Белореченском районе.

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Приставы арестовали автомобиль должника из Сочи на дороге в Белореченске. Сотрудники районного ГИБДД выявили Lada в Краснодарском крае. ВАЗ-21099 обнаружили в Белореченском районе.

Машина принадлежала жителю Сочи. Мужчина задолжал миллион рублей. Из них 870 тысяч рублей сочинец должен выплатить в качестве возмещения вреда, причиненного в результате аварии.

- Автомобиль должника арестовали. Если он не погасит задолженность, машину отправят на реализацию, - сообщили в пресс-службе УФССП.