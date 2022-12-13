ВТБ открыл мультиформатный офис в Карасунском округе Краснодара

Банк запустил первое смарт отделение для обслуживания клиентов Пашковского микрорайона и района Гидростроителей в Краснодаре. Оно находится на ул. Им. В.Н. Мачуги, д. 49,1.

Офис оформлен в новом дизайне с использованием различных фактур и световых сценариев, которые добавляют пространству уюта. Кроме того, отделение оснащено новой системой навигации и передовыми устройствами самообслуживания, благодаря чему большинство потоковых операций клиентов автоматизированы. Особые технологические решения позволяют оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию углекислого газа внутри помещения для максимального комфорта клиентов.

Жителям города доступен полный перечень услуг – от потребительских кредитов до сберегательных продуктов. При этом по статистике в офисах нового формата до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через дистанционных сервисов обслуживания, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы, в том числе без участия пластика по QR-коду.

«С открытием офиса «На Мачуги» мы продолжаем развитие сети офисов нового формата на Кубани. Эта локация была выбрана неслучайно. Отделение находится в интенсивно развивающемся районе города, где живет большое количество наших действующих и потенциальных клиентов. С появлением новой точки обслуживания им станет проще получить консультацию специалиста ВТБ в офлайн - режиме, узнать подробнее об интересующем продукте или сервисе, а также обучиться работе с интернет банком ВТБ», — уточнил управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

Офис полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями: создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, адаптированы вывески и банкоматы для клиентов с нарушениями зрения, установлено оборудование для обслуживания слабослышащих людей.

Отделение работает в будние дни с 09.00 до 18.00 часов. Устройства самообслуживания доступны круглосуточно.