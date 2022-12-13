В Краснодаре за месяц составили 15 материалов по «черным мусорщикам» Фото: krd.ru

В Краснодаре за месяц составили 15 материалов по «черным мусорщикам». Межведомственная комиссия провела 12 рейдов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в городе обнаружили 19 нелегальных перевозчиков мусора. Уточняется, что материалы переданы в полицию для привлечения их к административной ответственности.

Как отметил глава города, ситуация с «черными мусорщиками» обострилась в Карасунском и Прикубанском округах. В центре Краснодара проблема нелегальной перевозки мусора более регулируемая.

- Разовые наши «всплески» не приводят к результату. Мы поработали и успокоились, а потом опять ловим. Необходимо выработать систему, по которой будем работать совместно с органами краевой власти и внутренних дел, чтобы пресечь данные действия, - отметил Евгений Наумов.

Так, глава города поручил проработать систему, при которой стоимость договора на переработку мусора будет выгоднее сбрасывания строительных отходов в поля.

Напомним, узнать об организациях, имеющих лицензию на работу с мусором в регионе, можно на сайте Росприроднадзора.

- Ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть в специальном разделе на сайте администрации и городской Думы, - добавили в мэрии Краснодара.