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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:28

Радиомарафон «Настоящие люди 2022» пройдет в Краснодаре 16 декабря

«Комсомолка» подведет итоги премии и наградит победителей в прямом эфире
Наталья ИЛЬИНОВА
Радиомарафон «Настоящие люди 2022»

Радиомарафон «Настоящие люди 2022»

Радиомарафон «Настоящие люди 2022» пройдет в Краснодаре 16 декабря. Это проект радио «Комсомольская правда»-Краснодар» о героях, которые среди нас.

Весь год «КП» собирала истории героев, которые не прошли мимо чужой беды. И в декабре провела голосование среди участников. А 16 декабря в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» будут подведены итоги премии и награждены победители голосования.

- Премия «Настоящие люди» - она о тех, кто не прошел мимо чужой беды, кто спасает людей. Кто помогает нуждающимся, - рассказала главный редактор «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Ольга Сухова. – Премию мы проводим второй год подряд. В этот раз большинство участников – герои СВО. Это казаки, волонтеры, которые помогают нашим бойцам: собирают деньги, гуманитарку. Но есть среди участников и дети, которые спасали взрослых: выносили из пожара и вытаскивали из воды. 16 декабря в прямом эфире радио «КП»-Краснодар подведет итоги акции и наградим победителей.

Имена победителей премии «Настоящие люди» назовем 16 декабря в 17:00 в прямом эфире радиомарафона (91.0 FM в Краснодаре).

Генеральный партнер «Настоящих людей» - Газпромбанк. «Газпромбанк. Лучшее создается вместе.»

Партнер марафона

Партнер марафона