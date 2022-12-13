Жителей Кубани приглашают на новогодние мероприятия в учреждения культуры с 15 декабря

В регионе проведут более 300 новогодних мероприятий Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителей Кубани приглашают на новогодние мероприятия в учреждения культуры. Праздничные концерты и представления в регионе начнут проводить с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в регионе в течение месяца проведут более 300 новогодних мероприятий. Дети и взрослые могут посетить театральные постановки и концерты в краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького, краснодарском творческом объединении «Премьера» им. Л.Г. Гатова, краевом театре кукол, театре Защитника Отечества, краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, центральном концертном зале Краснодара.

Новогоднюю программу также готовит краснодарский государственный цирк, историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко, краевой выставочный зал изобразительных искусств, выставочный комплекс «Атамань». Напомним, молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может приобрести билеты с помощью Пушкинской карты.

Кроме того, в крае пройдет акция «Рождественские чудеса». В 80 кинотеатрах и учреждениях культуры организуют показ 18 фильмов и мультфильмов.

- В государственных и муниципальных библиотеках проведут мастер-классы, лекции, презентации, онлайн-мероприятия, посвященные символу Нового года, атрибутике, историям и традициям празднования Рождества, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.