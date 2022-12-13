Пассажир ВАЗ скончался после ДТП с лошадью в Адыгее

На автодороге Даховская-Лаго-Наки произошло смертельное ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее произошло смертельное ДТП. На автодороге Даховская-Лаго-Наки пассажир ВАЗ скончался после столкновения машины с лошадью.

- Установлено, что, находясь за рулем ВАЗ-2111, 22-летний местный житель допустил наезд на лошадь, после чего не справился с управлением, съехал с проезжей части, с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 28-летний пассажир - житель Краснодарского края получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте. Следствием и полицией проводится проверка по данному факту.