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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:43

Пассажир ВАЗ скончался после ДТП с лошадью в Адыгее

Машина съехала с проезжей части и перевернулась
Валерия ГОДОВНИКОВА
На автодороге Даховская-Лаго-Наки произошло смертельное ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

На автодороге Даховская-Лаго-Наки произошло смертельное ДТП. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее произошло смертельное ДТП. На автодороге Даховская-Лаго-Наки пассажир ВАЗ скончался после столкновения машины с лошадью.

- Установлено, что, находясь за рулем ВАЗ-2111, 22-летний местный житель допустил наезд на лошадь, после чего не справился с управлением, съехал с проезжей части, с последующим опрокидыванием автомобиля, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 28-летний пассажир - житель Краснодарского края получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте. Следствием и полицией проводится проверка по данному факту.