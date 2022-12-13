На Кубани за сутки COVID-19 заболели 44 человека, в том числе четверо детей

Самому младшему новому пациенту пять месяцев Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 44 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 19 пациентов, в Сочи - 9, в Анапе – три. По два положительных результата получено в Армавире и Ейском районе, по одному - в Новороссийске, Абинском, Динском, Красноармейском, Ленинградском, Славянском, Северском, Тбилисском и Тимашевском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. За сутки в регионе не зарегистрировано смертельных случаев из-за осложнений заболевания.