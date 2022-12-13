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НовостиЗдоровье13 декабря 2022 8:47

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 44 человека, в том числе четверо детей

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента
Светлана ОВДЕЙ
Самому младшему новому пациенту пять месяцев Фото из архива КП

Самому младшему новому пациенту пять месяцев Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 44 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 19 пациентов, в Сочи - 9, в Анапе – три. По два положительных результата получено в Армавире и Ейском районе, по одному - в Новороссийске, Абинском, Динском, Красноармейском, Ленинградском, Славянском, Северском, Тбилисском и Тимашевском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. За сутки в регионе не зарегистрировано смертельных случаев из-за осложнений заболевания.