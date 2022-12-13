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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:55

В Адыгее завершается конкурс на лучший Дом культуры

В финальным этап вышло девять республиканских ДК
Валерия ГОДОВНИКОВА
Проведение конкурса послужит повышению роли учреждений культуры в обеспечении граждан на свободу творчества

Проведение конкурса послужит повышению роли учреждений культуры в обеспечении граждан на свободу творчества

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее завершается конкурс на «Лучший Дом культуры-2022». Отборочный этап проходил до осени. Финальный тур продлится до 20 декабря.

- Проведение конкурса послужит повышению роли учреждений культуры в обеспечении граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни муниципальных образований, продвижение творческих инициатив, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего в финальном этапе участие принимают девять республиканских ДК. Итоги конкурса жюри подведет после просмотра всех конкурсантов.