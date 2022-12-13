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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:13

Двух жительниц Кубани осудили за мошенничество с инвестициями

Женщинам назначили принудительные работы
Светлана ОВДЕЙ
Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Двух жительниц Кубани осудили за мошенничество с инвестициями. Женщинам назначили принудительные работы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в марте 2022 года женщины создали аккаунт в социальной сети, в котором распространяли идею заработка. Осужденные предлагали пользователям вложить деньги и получить ту же сумму в двойном размере.

Такой возможностью заинтересовались 42 человека, которые перевели от 3,5 до 150 тысяч рублей. Сами же женщины возвращать деньги не собирались, а схема заработка оказалась обманом.

В суде они полностью признали вину и раскаялись, а также полностью и частично возместили причиненный ущерб перечислившим деньги людям.

- Суд пришел к выводу, что обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Им назначены наказания в виде принудительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.