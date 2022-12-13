Жители Адыгеи за сутки 222 раза обратились в полицию

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 222 сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений.Три из них раскрыто.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотики. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, а также выявлено четыре нарушения, связанные с неуплатой административного штрафа в срок, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб. Задержаны четыре пьяных водителя.