Жители Адыгеи за сутки 222 раза обратились в полицию

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 222 сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.
По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений.Три из них раскрыто.
- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотики. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, а также выявлено четыре нарушения, связанные с неуплатой административного штрафа в срок, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб. Задержаны четыре пьяных водителя.