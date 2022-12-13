Медоборудование установили в отремонтированном рентгенологическом отделении Фото: t.me/minkovaanna23

Больница Кущевского района Кубани получила новое медоборудование. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова в своем telegram-канале.

В центральную районную больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» закупили компьютерный томограф, цифровой маммограф и рентгенаппарат. Новое оборудование установили в отремонтированном рентгенологическом отделении.

- На новом КТ специалисты будут проводить исследования головного мозга, позвоночника, легких и других органов. С его помощью врачи оперативно и на ранних стадиях смогут выявлять травмы, опухоли, поражения сосудов и назначать своевременное лечение, - отметила замглавы региона.