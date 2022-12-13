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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:34

Генпрокуратура РФ требует вернуть государству 610 га сельхозугодий в Сочи

Это 160 земельных участков
Ангелина НАЗАРЧУК
Генпрокуратура требует признать ничтожным договор между мэрией Сочи и частной организацией по производству чая.

Генпрокуратура требует признать ничтожным договор между мэрией Сочи и частной организацией по производству чая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры РФ. Правительство планирует вернуть государству 610 гектаров сельхозугодий. Это 106 земельных участков. Генпрокуратура требует признать ничтожным договор между мэрией Сочи и частной организацией по производству чая.

- Договор аренды был заключен с нарушением закона. Выявлены факты незаконного распоряжения участками, поскольку чайный лист производится только на 128 га, - считает Генпрокуратура РФ.

Остальные участки заброшены или на них возводятся жилые дома, гаражи и хозпостройки. В связи с этим прокуратура требует вернуть земли в распоряжение государства.