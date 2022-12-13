Генпрокуратура РФ требует вернуть государству 610 га сельхозугодий в Сочи

Генпрокуратура требует признать ничтожным договор между мэрией Сочи и частной организацией по производству чая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лазаревский районный суд Сочи рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры РФ. Правительство планирует вернуть государству 610 гектаров сельхозугодий. Это 106 земельных участков. Генпрокуратура требует признать ничтожным договор между мэрией Сочи и частной организацией по производству чая.
- Договор аренды был заключен с нарушением закона. Выявлены факты незаконного распоряжения участками, поскольку чайный лист производится только на 128 га, - считает Генпрокуратура РФ.
Остальные участки заброшены или на них возводятся жилые дома, гаражи и хозпостройки. В связи с этим прокуратура требует вернуть земли в распоряжение государства.