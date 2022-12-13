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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:37

Более 400 теплых одеял для детей Донбасса пошили воспитанники образовательных учреждений Краснодара

К каждому одеялу дети прикрепили письма
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Одеяла отправят на фронт

Одеяла отправят на фронт

Краснодарский центр детского творчества «Содружество» разработал лекала, обучил подшефные департаменту образования учреждения и запустил акцию. Центры творчества, школы, детские сады - все приняли участие!

К каждому одеялу дети прикрепили письма с новогодними пожеланиями и игрушки, также пошитые своими руками. Получился очень тёплый подарок от краснодарцев. А курируют акцию руководитель Центра творчества «Содружество» Марина Лященко, вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова и Фонд «Добро и дело». Все одеяла волонтеры доставят в Луганск в ближайшую поездку.