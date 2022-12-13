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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:41

В Майкопе задержали закладчика метадона

Мужчина ранее имел судимости
Валерия ГОДОВНИКОВА
29-летний местный житель собирался распространять на территории республики метадон

29-летний местный житель собирался распространять на территории республики метадон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе задержали закладчика наркотиков. 29-летний местный житель собирался распространять на территории республики метадон.

- Для задержания подозреваемого наркополицейские разработали и провели специальную операцию. При себе он хранил 12 свертков с неизвестным порошкообразным веществом, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В ходе дальнейшей работы в одном из микрорайонов республиканского центра сыщики обнаружили еще 6 тайников с аналогичными пакетиками.

Найденное вещество направили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что в свертках находился метадон. Общий вес партии составил более трех граммов.