В Майкопе задержали закладчика метадона

29-летний местный житель собирался распространять на территории республики метадон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе задержали закладчика наркотиков. 29-летний местный житель собирался распространять на территории республики метадон.

- Для задержания подозреваемого наркополицейские разработали и провели специальную операцию. При себе он хранил 12 свертков с неизвестным порошкообразным веществом, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В ходе дальнейшей работы в одном из микрорайонов республиканского центра сыщики обнаружили еще 6 тайников с аналогичными пакетиками.

Найденное вещество направили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что в свертках находился метадон. Общий вес партии составил более трех граммов.