На Кубани собирают подарки бойцам к Новому году

С подарками можно передать и письма

Краснодарские волонтеры запустили акцию – собирают новогодние подарки для бойцов в зону СВО.

- Состав подарочной посылки может быть такой: сладости: конфеты, печенье, шоколад, сгущённое молоко, чай, кофе в пакетиках, сигареты. А еще можно положить средства гигиены: пену для бритья, шампуни, мыло, гели для душа, бритвенные наборы, - рассказывает волонтер фонда "Добро и дело" Анна Артемьева. - Масса посылки 3-5 кг. Можно вложить письма от детей для бойцов.

Волонтеры просят упаковать подарки в картонный ящик и подписать от кого, принести презенты в пункты сбора в Краснодаре.

Пункты сбора подарков в Краснодаре

- ул. Володи Головатого, 174. Ежедневно с 10.00 до 18.00.

- ул. Ставропольская, 224. С понедельника по пятницу в 10.00 до 18.00.

- ул. Сормовская, 5/1. С понедельника по пятницу в 10.00 до 18.00.

- ул. Московская, 148, лит 1. С понедельника по пятницу в 10.00 до 18.00.

- хутор Ленина, пер. Буковый, 28/1. С понедельника по пятницу в 10.00 до 18.00.

- ул. Красных Партизан, 226. Ежедневно с 8.00 до 22.00.

- ул. Мира 28, кабинет 19.

Уточнить все вопросы можно по телефону: 8-918-969-94-15.