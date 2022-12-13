Финальный этап работ на объекте стартовал в январе 2022 года Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Движение по Северному обходу Анапы запустят до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Напомним, финальный этап строительства на участке с 47 км по 52 км трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» стартовал в январе 2022 года. Общая протяженность с тремя развязками составляет 13,5 километра.

Отмечается, что на объекте уложили 397,1 тысячи квадратных метров асфальта. Открыть движение по Северному обходу планируют уже в декабре.

- Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. До Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту, - отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».