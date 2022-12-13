У краснодарской поликлиники №11 открылся филиал

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый филиал поликлиники №11 появился в Пашковском микрорайоне Краснодара. Он будет обслуживать порядка 30 тысяч местных жителей.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отметила, что новое учреждение здравоохранения появилось в активно развивающемся микрорайоне. Здание находится по улице имени Лавочкина Пашковского микрорайона. Его появление имеет большое значение для местных жителей.

- Здесь начнут принимать восемь участковых терапевтов, а также узкие специалисты. В следующем году планируем в этом же здании открыть детское отделение детской городской больницы, - сообщила Анна Минькова в социальных сетях.

В медицинском учреждении кроме терапевтов будут принимать ряд узких специалистов, в числе которых неврологи, кардиологи, эндокринологи, дерматовенерологи, отоларингологи, окулисты, хирурги, урологи и онкологи, добавил заместитель губернатора Краснодарского края.

Филиал оснастили современным оборудованием. Будут работать кабинеты функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики и эндоскопии, сообщила Анна Минькова.