Специалистам предоставляют по одному миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке Фото из архива КП

На Кубани врачи, педагоги и соцработники продолжат получать субсидии по ипотеке в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на сессии Заксобрания края.

Так, работники соцсферы продолжат получать по одному миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Всего поддержка рассчитана для 900 специалистов – по 300 врачей, педагогов и соцработников.

- Такой меры поддержки нет ни в одном другом регионе. И она уже доказала свою востребованность и эффективность. Поэтому мы продлим программу на следующие годы, чтобы помочь обеспечить собственным жильем тех, кто особенно в этом нуждается, - сказал глава региона.

Отмечается, что в 2022 году средства уже получили 873 работника. Напомним, рассчитывать на субсидию могут сотрудники, проживающие в крае в течение последних 10 лет, без жилья или площадь которого составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. А при оформлении меры поддержки специалист должен отработать пять лет в краевом бюджетном учреждении.