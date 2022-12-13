Более 104 тысяч тонн тепличных овощей собрали на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край стал одним лидеров в стране по сбору урожая тепличных овощей. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

С начала этого года объем урожая достиг 104 тысяч тонн. Аграрии в том числе собрали 54,3 тысячи тонн огурцов и 48 тысяч тонн томатов. Всего же в Краснодарском крае выращивается более 40 видов овощных культур.

– Краснодарский край является одним из крупнейших центров производства в России. Сегодня мы полностью обеспечиваем свою потребность с учетом миллионов отдыхающих, а также активно поставляем свежие овощи в другие регионы страны, – сказал Вениамин Кондратьев.

Однако это пока что неокончательные данные. Планируется, что по итогам года цифра увеличится до 112 тысяч тонн. Вениамин Кондратьев отметил, что в ближайшие время специалисты прогнозируют рост урожая до 130-140 тысяч тонн в год.

Увеличение урожайности овощей позволит расширить площади теплиц и построить новые в том числе за счет притока инвестиций, добавил глава региона. Кроме того, планируется внедрить новые технологии и использовать сорта, которые отличаются высокой урожайностью.

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается 10 тепличных комплексов общей площадью 256 тысяч гектаров.