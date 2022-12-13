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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:39

В Адыгее театр кукол «Золотой кувшин» покажет новогоднее представление для детей

После спектакля зрителей ждет хоровод у елки
Валерия ГОДОВНИКОВА
Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше

Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее театр кукол «Золотой кувшин» покажет новогоднее представление для детей. Спектакль поставят по известной сказке «Морозко».

- Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше, рассказали в пресс-службе Государственной филармонии Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», кукольное представление можно будет посмотреть 21, 24 и 28 декабря. По завершению спектакля зрителей ждет праздничный хоровод возле новогодней елки.