Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Адыгее театр кукол «Золотой кувшин» покажет новогоднее представление для детей. Спектакль поставят по известной сказке «Морозко».
- Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше, рассказали в пресс-службе Государственной филармонии Адыгеи.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», кукольное представление можно будет посмотреть 21, 24 и 28 декабря. По завершению спектакля зрителей ждет праздничный хоровод возле новогодней елки.