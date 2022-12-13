Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее театр кукол «Золотой кувшин» покажет новогоднее представление для детей. Спектакль поставят по известной сказке «Морозко».

- Постановка покажет юным зрителям, что доброта, дружба и взаимовыручка делают мир лучше, рассказали в пресс-службе Государственной филармонии Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», кукольное представление можно будет посмотреть 21, 24 и 28 декабря. По завершению спектакля зрителей ждет праздничный хоровод возле новогодней елки.