Сильный дождь с грозой прогнозируют в Сочи 13-14 декабря

Всем местным жителям и туристам следует воздержаться от отдыха у воды Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи метеорологи прогнозируют сильный дождь с грозой с вечера 13 декабря. Ливень обещают до конца 14 декабря.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Всем местным жителям и туристам следует воздержаться от отдыха у воды. МЧС рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и конструкциями.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.