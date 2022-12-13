Глава Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире 15 декабря

Мурат Кумпилов проведет прямую линию с жителями республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире. Во время трансляции 15 декабря Мурат Кумпилов осветит самые важные темы.

- Те обращения, которые не прозвучат с телеэкрана, также не останутся без внимания: они будут переданы в виде поручений ответственным ведомствам и муниципалитетам, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона.

Напомним, что в этот раз для проведения прямой линии впервые задействовали службу «122». Свои вопросы можно оставить волонтерам колл-центра. А также через Telegram-канал и электронную почту.