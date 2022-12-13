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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:02

На Кубани объявили елочный баттл. В нем могут участвовать все жители края

На Кубани запустили акцию «Покажи свою елку»
Светлана ОВДЕЙ
Первым участником фотобаттла стал первоклассник Егор

Первым участником фотобаттла стал первоклассник Егор

«Комсомолка» объявляет елочный баттл в преддверии Нового года. Жители Кубани могут побороться за звание лучшего праздничного дерева, украшенного у себя дома, и заодно похвастаться своей красавицей.

Чтобы поучаствовать в новогоднем фотобаттле, достаточно нарядить елку, сфотографировать и отправить снимок в чат-бот «КП» @kp_kuban_bot в telegram-канале. После будет открыто голосование за лучшее дерево. Победитель получит новогодние подарки от «Комсомолки».

К слову, уже появились первые участники. Первоклассник Егор украсил новогоднее дерево и прислал в редакцию фотографию для участия в баттле.

- Несколько игрушек на нее я сделал сам, - похвастался школьник.