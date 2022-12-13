На Кубани объявили елочный баттл. В нем могут участвовать все жители края

Первым участником фотобаттла стал первоклассник Егор

«Комсомолка» объявляет елочный баттл в преддверии Нового года. Жители Кубани могут побороться за звание лучшего праздничного дерева, украшенного у себя дома, и заодно похвастаться своей красавицей.

Чтобы поучаствовать в новогоднем фотобаттле, достаточно нарядить елку, сфотографировать и отправить снимок в чат-бот «КП» @kp_kuban_bot в telegram-канале. После будет открыто голосование за лучшее дерево. Победитель получит новогодние подарки от «Комсомолки».

К слову, уже появились первые участники. Первоклассник Егор украсил новогоднее дерево и прислал в редакцию фотографию для участия в баттле.

- Несколько игрушек на нее я сделал сам, - похвастался школьник.