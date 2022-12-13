В Марьиной Роще открыли новую спортивную площадку

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В школе №10 села Марьина Роща под Геленджиком появилась новая спортивная площадка. Ее построили в рамках проекта «Футбольная страна» ОАО «РЖД» и футбольного клуба «Локомотив».

В пресс-службе администрации города-курорта уточнили, что в рамках проекта объект стал десятым по счету в стране. Всего же планируется построить 25 мини-футбольных стадионов по всей России. Оставшиеся 15 площадок появятся в следующем году.

Председатель Думы Геленджика Михаил Димитриев, который присутствовал на открытии стадиона, отметил, что это очень важное событие для жителей села и молодого поколения, которые будут играть в футбол и заниматься спортом на новом комфортном стадионе.

- После официальной части учащиеся школы №10 опробовали «коробку» в деле. Дети провели разминку с игроками молодежного состава команды «Локомотив» Артуром Кошманом и Никитой Журавлёвым, а после разделились на команды и сыграли товарищеский матч. Детвора получили памятные сувениры от клуба «Локомотив», а лучшие были отмечены специальными призами, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.