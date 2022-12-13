Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 млрд рублей

Сегодня в Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко проходит очередная сессия. В работе принимают участие губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский.

В повестку дня включено 40 вопросов. Первым парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Выражая свою позицию по поводу принятия бюджета, губернатор заявил, что в законопроекте учтены предложения депутатского корпуса. И позиция главы края заключается в максимальном взаимодействии с парламентом.

Комментируя законопроект, председатель ЗСК отметил, что доходы на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 млрд рублей и составят почти 390 млрд. Расходная часть возрастает до 446 млрд рублей.

«В расходной части бюджета заметные изменения ко второму чтению произошли в социальном блоке. В следующем году социально-культурная сфера дополнительно получит более 9 миллиардов рублей, и в общем объеме расходов ее доля составит немногим более 61%. Финансирование отрасли образования на следующий год превысит 105 миллиардов рублей, здравоохранения – 47 миллиардов рублей, расходы на социальную политику составят порядка 103 миллиардов. 9,5 миллиарда запланированы по разделу «Физическая культура и спорт», - уточнил Юрий Бурлачко.

Руководитель краевого парламента подчеркнул, что возможность существенно поддерживать социальную сферу имеется, так как все отрасли кубанской экономики работают устойчиво и стабильно.

Депутаты приняли бюджет единогласно.