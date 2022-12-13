В крае сохранят социальные цены на дрова и уголь

Сегодня в Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко проходит очередная сессия. В ее работе принимают участие губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский. В повестку дня включено 40 вопросов.

В ходе сессии депутаты обсудили также изменения в действующий на Кубани закон о мерах дополнительной соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. Речь зашла о ценах на твердое топливо – дрова и уголь.

Эти виды энергоресурсов, напомним, по-прежнему еще остаются востребованными в некоторых населенных пунктах региона.

Внесенный губернатором законопроект представил руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергей Милованов.

Документом, в частности, предусматривается возможность компенсации выпадающих доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета. Это позволит сохранить социальные цены на такое топливо и обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях.

«Зимой должно быть тепло во всех домах, какие бы отопительные системы в них ни использовались. Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне», - подчеркнул, комментируя принятое решение, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.