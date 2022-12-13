Более 6 млрд рублей направят на строительство 19 поликлиник на Кубани в 2023 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 6 миллиардов рублей направят на строительство 19 поликлиник на Кубани в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на шестой сессии Заксобрания края.

Всего на строительство и ремонт медучреждений заложено 8,5 миллиардов рублей.

- Мы планируем построить 19 поликлиник, на это направим 6,7 миллиардов рублей. Нам нужны современные лечебные заведения, а не пристройки на первых этажах зданий, - сказал глава региона.

Как отметил Вениамин Кондратьев, делать более доступной медпомощь необходимо и в сельской местности.

- Почти 600 миллионов рублей предусмотрели на строительство 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 13 офисов врача общей практики, - добавил губернатор.

В 2022 году на Кубани начали строить 9 и проектировать 15 поликлиники. А из 18 офисов врача общей практики в эксплуатацию введены уже пять зданий. Кроме того, в муниципалитетах подготовлены 11 фельдшерско-акушерских пунктов