В 2022 году в крае открыли 11 новых школ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае в 2023 году откроют 20 школ и 23 детских сада. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на шестой сессии Заксобрания края.

На проектирование и строительство учреждений направят 24,2 миллиарда рублей. А всего на возведение соцобъектов заложено 122,3 миллиарда рублей - в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.

- Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Еще пять лет назад в такой результат никто бы не поверил, - отметил глава региона.

В 2022 году в крае открыли 11 новых школ. Сейчас на Кубани продолжают строить более 50 общеобразовательных и дошкольных учреждений.