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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:25

В Тимашевске установили новогоднюю елку

Праздничное дерево украсили на городской площади
Светлана ОВДЕЙ
В Тимашевске установили новогоднюю елку Фото: t.me/avpaliy76

В Тимашевске установили новогоднюю елку Фото: t.me/avpaliy76

В Тимашевске установили новогоднюю елку. Праздничное дерево украсили на городской площади. Об этом сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий в своем telegram-канале.

Новогодняя елка появилась и в городском парке. Праздничное дерево также украсили перед администрацией Медведовского сельского поселения. Отмечается, что в преддверии Нового года украшения появятся во всех поселениях муниципалитета.

Напомним, в этом году на Кубани не закупают новые новогодние украшения и искусственные елки, а используют прошлогодние. Такое поручение ранее дал глава региона Вениамин Кондратьев.