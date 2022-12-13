Программу бесплатной медпомощи в 2023 году профинансируют на 12.7 млрд больше

На 6-й очередной сессии депутаты заксобрания приняли Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По словам заместителя министра здравоохранения края Татьяны Солоненко, программа на следующий год сбалансирована, ее проектная стоимость профицитна и составляет более 120 млрд рублей, что на 12,7 млрд выше утвержденного уровня текущего года.

В программе увеличены в сравнении с 2022 годом нормативы объема медицинской помощи по профилактическим мероприятиям на 11,6%, отдельно установлены нормативы по диспансерному наблюдению, внесены другие корректировки. Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, программа госгарантий – это надежная подушка безопасности для всех гостей и жителей края, для каждого из нас.

Далее цитата: «Уже очень близко Новый год, и хочется пожелать всем жителям края крепкого здоровья. Но если у кого и будут проблемы в этом плане, то вы можете быть уверены – в случае заболевания помощь специалистов будет незамедлительной и эффективной. Система медицинской помощи постоянно совершенствуется: из года в год увеличивается финансирование отрасли, идёт строительство новых и модернизация уже действующих медучреждений, ведётся подготовка и повышение квалификации медперсонала. Внедряются новые методики лечения и совершенствуются процедуры лекарственного обеспечения. Власти края и далее будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения качественного роста отрасли», – сказал Юрий Бурлачко.